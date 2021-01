Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un énorme coup de froid pour l’arrivée d’Ernesto Valverde !

Publié le 24 janvier 2021 à 14h15 par T.M.

Annoncé comme le possible successeur d’André Villas-Boas, Ernesto Valverde n’aurait en réalité aucune envie de venir s’asseoir sur le banc de l’OM.

André Villas-Boas va-t-il finir la saison à l’OM ? A 6 mois de la fin de son contrat, le Portugais semble actuellement être en grand danger, encore plus depuis la défaite ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). D’ailleurs, cette défaite pourrait bien être fatale à Villas-Boas. En effet, en marge de cette rencontre, le journaliste de Movistar , Miguel Ángel Román a révélé que la direction de l’OM réfléchissait à se séparer du Special Two et que son successeur était même déjà identifié. Pour prendre la relève, c’est Ernesto Valverde, ancien entraîneur du FC Barcelone, qui aurait ainsi les faveurs de Pablo Longoria et de la direction phocéen.

Valverde vise plus grand