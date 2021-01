Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la succession de Sanson, Longoria prépare un nouveau coup de maître !

Publié le 24 janvier 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Après avoir accueilli Pol Lirola et Arkadiusz Milik, l’OM chercherait à recruter un remplaçant à Morgan Sanson. Plusieurs joueurs auraient été ciblés par Pablo Longoria, qui disposerait d’un budget de 10M€ pour renforcer l’effectif.

Disposant d’une belle cote sur le marché et courtisé ces derniers mois par plusieurs clubs anglais, Morgan Sanson va finalement rejoindre la Premier League. Comme annoncé par le 10 Sport le 18 janvier dernier, le dossier du milieu de terrain s’est accéléré ces derniers jours et l’OM aurait finalement trouvé un accord avec Aston Villa. Selon Sky Sports, il serait question d’un transfert sec estimé à 17,5M€. Un joli pactole pour le club marseillais, en grande difficulté financière. Après la rencontre face à l’AS Monaco, André Villas-Boas a d’ailleurs officialisé le départ de Morgan Sanson, qui devait disputer cette rencontre ce samedi. « J'ai demandé à Morgan ce matin s'il avait la tête à jouer, parce que l'offre était sur la table. Malheureusement, il a dit "Mister, honnêtement, c'est dur et difficile pour moi." Je lui ai dit que je le laisserai hors du match, la concentration l'a quitté avec l'offre d'Aston Villa. » Après avoir accueilli Pol Lirola et Arkadiusz Milik, l’OM pourrait-il recruter un nouveau milieu de terrain lors de ce mercato hivernal ?

Une enveloppe de 10M€ pour recruter le successeur de Sanson

Interrogé sur l’arrivée d’une nouvelle recrue après la défaite de son équipe face à l’AS Monaco, André Villas-Boas a botté en touche : « Je ne sais pas si Sanson sera remplacé... Il faut demander à Pablo Longoria ». Pourtant, en coulisses, Pablo Longoria travaillerait bien sur l’arrivée d’un remplaçant à Morgan Sanson. Selon les informations de L’Equipe , le Head of football de l’OM serait décidé à renforcer l’effectif de Villas-Boas et à recruter un milieu de terrain. Pour mener à bien ce dossier, le dirigeant phocéen disposerait d’une enveloppe d’une dizaine de millions d’euros. Le dirigeant a une idée bien précise du joueur qu'il souhaite recruter puisque selon le quotidien, il souhaiterait mettre la main sur un profil offensif, capable de créer le danger dans la surface adverse. Pablo Longoria n’aurait pas attendu le départ de Morgan Sanson pour se mettre au travail et aurait activé plusieurs pistes avec l'espoir d'amener du sang frais dans l’entrejeu de l’OM.

Les pistes se multiplient pour Longoria