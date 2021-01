Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle confirmation pour Morgan Sanson !

Publié le 24 janvier 2021 à 11h45 par La rédaction

Dean Smith, l'entraîneur d'Aston Villa, s'est exprimé concernant la probable arrivée de Morgan Sanson dans son équipe.

Laissé de côté par son entraîneur, André Villas-Boas, Morgan Sanson n'était pas sur la feuille de match lors la défaite de l'OM contre Monaco (3-1) samedi soir. Le milieu de terrain âgé de 26 ans ne devrait d'ailleurs plus porter les couleurs de l'OM, et pour cause : son transfert à Aston Villa pourrait être officialisé dans les jours à venir. André Villas-Boas a d'ailleurs confirmé cette tendance en conférence de presse à l'issue du match face à l'ASM. Le possible futur entraîneur de Morgan Sanson en Angleterre a également évoqué son cas samedi soir.

« Un joueur devrait arriver le plus vite possible »