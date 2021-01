Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste se dégage pour la succession de Morgan Sanson !

Publié le 23 janvier 2021 à 21h45 par La rédaction

Comme convenu, Morgan Sanson va bel et bien s'engager du côté d'Aston Villa. Un départ qui pousse les dirigeants marseillais à se pencher de nouveau sur le marché des transferts avec une piste prioritaire.

Un contrat de 4 ans et demi, voilà ce qui attend Morgan Sanson du côté d'Aston Villa. Un accord aurait en effet été trouvé avec l'Olympique de Marseille pour un montant s'élevant à 18M€, dont 3M€ de bonus selon Téléfoot La Chaîne . Après avoir prêté Kevin Strootman au Genoa jusqu’à la fin de la saison et avoir trouvé un accord pour le départ de Kostas Mitroglou, l'OM va donc également se séparer de Morgan Sanson. Grâce à la jolie somme qu'ils vont récupérer, les dirigeants de l'OM vont pouvoir se pencher sur un remplaçant afin de densifier leur milieu de terrain. Pour le moment, même si plusieurs pistes ont déjà été évoquées, une seule semble se confirmer.

Cap sur Amine Harit !