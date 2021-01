Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès démonte une énorme erreur de Pablo Longoria !

Publié le 24 janvier 2021 à 19h10 par La rédaction

Pierre Ménès n'a pas été tendre avec Pablo Longoria concernant le rendement de Luis Henrique.

Arrivé à l'OM contre une dizaine de millions d'euros en septembre dernier, Luis Henrique a du mal à trouver sa place dans l'effectif marseillais. L'attaquant brésilien n'a toujours pas inscrit le moindre but après quatre mois passés sur la Canebière. Ce manque d'efficacité lui a valu d'être laissé de côté par son entraîneur à l'OM, André Villas-Boas : Luis Henrique n'a ainsi disputé que sept matches au total cette saison (quatre en Ligue 1 et trois en Ligue des Champions). Pierre Ménès a évoqué la situation du joueur de 19 ans sur le plateau du Canal Football Club ce samedi.

« C’est de l’amateurisme ! C’est business flop ! »