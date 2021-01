Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle bombe lâchée pour l’arrivée d’Ernesto Valverde !

Publié le 25 janvier 2021 à 9h30 par T.M.

Malgré certains démentis apparu ces dernières heures, l’idée de l’OM serait bel et bien de se séparer d’André Villas-Boas pour nommer Ernesto Valverde, ancien entraîneur du FC Barcelone.

Va-t-il y avoir du changement sur le banc de l’OM ? Ces dernières heures, cela s’agite autour de l’avenir d’André Villas-Boas. En effet, suite à la défaite des Phocéens face à l’AS Monaco, une bombe a été lâché en Espagne. Selon les informations de Miguel Ángel Román, journaliste de Movistar , la direction de l’OM penserait à se séparer de Villas-Boas et le remplacer par Ernesto Valverde, actuellement libre lui qui avait été remercié par le FC Barcelone, il y a maintenant un an. El Txingurri sera-t-il le prochain entraîneur de l’OM ? Dans la foulée de cette information, plusieurs démentis ont été apportés, notamment en Espagne, où l’on a expliqué que Valverde avait de plus grosses ambitions que de rejoindre le club phocéen.

« Mettre Ernesto Valverde pour finir la saison »