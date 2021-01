Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse est tombée pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 25 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

Alors que la piste Ernesto Valverde a été évoquée pour venir remplacer André Villas-Boas à l’OM, Pablo Longoria saurait déjà à quoi s’en tenir pour l’entraîneur espagnol.

André Villas-Boas pourrait ne plus faire long feu sur le banc de l’OM. Alors qu’il a encore 6 mois de contrat, le Portugais pourrait prochainement être remercié. C’est en tout cas la tendance exposée ce samedi par Miguel Ángel Román, journaliste pour Movistar . En marge de la défaite de l’OM contre l’AS Monaco, il a ainsi assuré que Villas-Boas pourrait prochainement être remercié et que son successeur pourrait se nommer Ernesto Valverde, actuellement libre de tout contrat depuis son licenciement du FC Barcelone en janvier 2020.

Valverde sait ce qu’il veut et ce n’est pas l’OM !