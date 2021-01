Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare une petite révolution en coulisses !

Publié le 25 janvier 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM pourrait bien changer de visage la saison prochaine avec un probable changement d’entraîneur et plusieurs départs en fin de contrat, Pablo Longoria voudrait profiter de ce nouveau départ pour instaurer un salary-cap en interne.

Entre l’épineux cas André Villas-Boas pour lequel l’OM devra verser en 4 et 5M€ s’il souhaite le limoger dès cet hiver, et les éléments tels que Florian Thauvin, Jordan Amavi ainsi que Valère Germain qui arriveront au terme de leur contrat en juin prochain et ne seront vraisemblablement pas prolongés, le club phocéen devrait changer de visage la saison prochaine. Pablo Longoria pourrait profiter de ce nouveau départ pour changer le mode de fonctionnement de l’OM sur le plan financier, et le directeur sportif espagnol souhaite adapter un modèle plus raisonnable…

Bientôt un salary-cap à l’OM ?