Mercato - OM : McCourt est fixé sur le tarif pour renvoyer Villas-Boas !

Publié le 25 janvier 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

L’OM étant actuellement en pleine crise sportive, l’avenir très incertain d’André Villas-Boas fait couler beaucoup d’encre. Mais Frank McCourt devra néanmoins lâcher entre 4 et 5M€ s’il envisage de limoger l’entraîneur portugais et son staff dès maintenant…

Vendredi soir, l’OM a enchainé sur la pelouse de l’AS Monaco une quatrième défaite de rang (1-3) après les derniers revers contre au PSG en Trophée des Champions ainsi que face à Nîmes et le RC Lens en Ligue 1. Une période très délicate à gérer pour André Villas-Boas, et il est même question d’un éventuel départ pour l’entraîneur portugais, qui pourrait être remplacé par Ernesto Valverde sur le banc de l’OM. En attendant, une telle opération ne serait pas gratuite pour Frank McCourt.

Un limogeage à 4/5M€ pour Villas-Boas