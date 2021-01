Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria snobé par ce successeur de Sanson ?

Publié le 25 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que la piste menant à Thiago Almada semble être la nouvelle priorité des dirigeants marseillais, ces derniers pourraient déjà faire une croix sur un autre dossier précédemment évoqué.

Après les feuilletons qui ont aboutis aux arrivées successives de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik, c'est à la recherche d'un milieu de terrain au profil offensif que se sont lancés les dirigeants marseillais. Et pour cause, l'Olympique de Marseille a prêté Kevin Strootman du côté du Genoa et va d'ici peu se séparer de Morgan Sanson, en partance pour Aston Villa. De quoi laisser un vide dans l'entrejeu que veulent rapidement combler André Villas-Boas et Pablo Longoria. Depuis quelques jours donc, de nombreuses pistes seraient surveillées à cet effet, dont la plus récente qui mènerait à la pépite argentine Thiago Almada. Avant cela, d'autres profils ont été évoqués, dont celui d'Amine Harit, actuel joueur de Schalke 04. Un dossier qui, selon les récentes informations de Johnny Séverin, journaliste pour Téléfoot La Chaîne , aurait été la priorité de l'OM. Cependant, la réciprocité ne serait finalement pas au rendez-vous.

Amine Harit ne voudrait pas revenir en France !