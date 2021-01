Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria connaitrait déjà la réponse pour Lingard !

Publié le 24 janvier 2021 à 17h10 par D.M.

Jesse Lingard ferait partie des joueurs surveillés par Pablo Longoria pour remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa. Le joueur devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison, mais préfèrerait rester en Angleterre.

Après Pol Lirola et Arkadiusz Milik, l’OM pourrait accueillir une troisième recrue lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de L’Equipe , Pablo Longoria travaillerait sur le recrutement d'un remplaçant à Morgan Sanson, qui devrait signer son contrat avec Aston Villa dans les prochaines heures. Le Head of football de l’OM voudrait attirer un profil offensif et aurait ciblé plusieurs joueurs à l’instar d’Amine Harit (Schalke 04), de Mehdi Léris (Sampdoria) ou encore de Jesse Lingard (Manchester United).

Lingard voudrait rester en Premier League