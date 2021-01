Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros blocage à 10 M€ pour ce successeur de Sanson ?

Publié le 24 janvier 2021 à 16h45 par La rédaction

Dans l'optique de renforcer l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria surveillerait de près le dossier d'une pépite argentine. Cependant, son arrivée est encore très loin d'être bouclée.

Kevin Strootman parti en prêt au Genoa, Kostas Mitroglou sur le départ et Morgan Sanson qui, selon nos informations, est toujours plus proche d'être vendu à Aston Villa, autant dire que le mercato de l'Olympique de Marseille est extrêmement agité cet hiver. Sans compter qu'il n'est pas terminé puisque, après les arrivées de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik, Pablo Longoria travaille désormais sur un tout nouveau dossier qui vise à trouver un remplaçant à Morgan Sanson. Dans son édition du jour, L'Équipe confirme la volonté de Longoria et de l'OM de combler le vide dans l'entrejeu, le tout pour un budget qui n'excéderait pas 10M€. À la recherche d'un profil plus offensif, le Head of Football marseillais aurait déjà coché de nombreux noms, parmi lesquels ceux de Mehdi Léris (Sampdoria), d’Hamine Harit (Shalke 04) ou encore de Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund). Dernièrement, celui de Thiago Almada (Vélez Sarsfield) est également revenu. Une piste confirmée mais compliquée à boucler pour les Marseillais.

Pour Thiago Almada, c'est 10M€ !