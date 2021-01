Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a-t-il vraiment une chance de conserver Florian Thauvin ?

Publié le 24 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Toutefois, sur la Canebière, Pablo Longoria ne perd pas espoir de conserver le Français. Mais peut-il y arriver ?

Entre l’OM et Florian Thauvin se dirige-t-on vers un divorce ? Depuis mars 2020, le10sport.com vous explique que le champion du monde envisage de s’en aller librement. Et l’échéance approche puisque son contrat avec les Phocéens expire en juin prochain. D’ailleurs, depuis le 1er janvier, Thauvin peut discuter avec un autre club pour négocier un transfert libre et du beau monde serait déjà à l’affût pour saisir la bonne affaire, à l’instar du Milan AC, de l’AS Rome, de Naples, du FC Séville ou encore de Leicester. Néanmoins, bien que cela soit mal engagé avec Florian Thauvin, à l’OM, on ne perd pas espoir. Toujours selon les informations du 10sport.com, Thauvin n’a toujours pas décidé conserver son avenir et Pablo Longoria souhaite en profiter pour espérer convaincre le joueur d’André Villas-Boas de continuer l’aventure sur la Canebière. Un souhait d’ailleurs récemment partagé par Steve Mandanda. « En tant qu'ami et capitaine, j'aimerais qu'il reste au club. Les cartes sont dans ses mains et celles des dirigeants pour trouver une solution », avait confié le gardien de l’OM.

Thauvin est très gourmand !