Mercato - OM : Florian Thauvin aurait posé ses conditions pour prolonger !

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria a formulé une première offre à Florian Thauvin pour qu'il prolonge avec l'OM. Alors que cette proposition ne correspond pas à ses attentes, l'international français l'aurait balayée d'un revers de la main.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin se rapproche dangereusement d'un départ de l'OM. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis mars 2020, l'international français pense clairement à partir librement à l'issue de la saison. Toutefois, Pablo Longoria a encore un espoir de convaincre Florian Thauvin de rester car ce dernier n'a pas encore tranché définitivement pour son avenir. Conscient de la situation, le Head of Football de l'OM compte mettre toutes les chances de son côté pour conserver son numéro 26. Dans cette optique, Pablo Longoria est déjà passé à l'action et a proposé une première offre à Florian Thauvin selon nos informations du 14 janvier. D'ailleurs, à en croire les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce samedi, cette offensive avoisinerait les 450 000€ bruts mensuels. Toutefois, comme nous vous l'avons révélé, ce contrat ne satisfait pas Florian Thauvin. Ce qui devrait provoquer le refus du joueur selon L'Equipe .

Sur son compte Twitter , Nicolo Schira a confirmé la tendance. Selon le journaliste italien, Florian Thauvin aurait rejeté la première offre de contrat de l'OM. Une offre de prolongation jusqu'en juin 2024 pour un salaire d'environ 2,5M€ annuels, et divers bonus. Pour rempiler avec le club phocéen, Florian Thauvin réclamerait un bail à hauteur de 4M€ par an. Reste à savoir si Pablo Longoria, le Head of Football de l'OM, acceptera de répondre à ses attentes.

