Mercato - PSG : Leonardo adopte-t-il la bonne stratégie pour Kylian Mbappé ?

Publié le 24 janvier 2021 à 12h30 par T.M.

Menacé par le Real Madrid, le PSG veut absolument prolonger Kylian Mbappé, actuellement sous contrat jusqu’en 2022. En coulisse, Leonardo se démène ainsi pour obtenir l’accord du Français. Mais faut-il les bons choix pour cela ?

Depuis plusieurs mois désormais, les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, alors que le Real Madrid a reporté à l’été prochain son offensive pour le Français, le PSG peut craindre le pire alors que son joyau n’aura plus qu’un an de contrat à ce moment. Ainsi, pour éviter de se retrouver dans l’obligation de le vendre et éviter de s’en séparer gratuitement en 2022, Leonardo s’active pour prolonger Kylian Mbappé. Une mission pas simple, mais rien n’est perdu. En effet, ce vendredi, en marge de la rencontre face à Montpellier, Mbappé est enfin sorti du silence concernant sa situation, expliquant qu’il prenait actuellement le temps de la réflexion pour faire le bon choix : « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ».

Le PSG mise sur l’aspect économique…

Tout est donc encore possible pour l’avenir de Kylian Mbappé. Désormais, tout le monde attend le choix du Français, mais du côté du PSG, on voudrait mettre toutes les chances de son côté pour conserver. Et pour cela, le club de la capitale pourrait faire parler sa puissance financière. En effet, pour convaincre Mbappé, le PSG voudrait lui offrir un nouveau contrat XXL. Selon les informations divulguées ce dimanche par L’Equipe , l’offre formulée au champion du monde serait « attractive » avec notamment à la clé un salaire largement revenu à la hausse alors que Kylian Mbappé émarge actuellement à près de 11M€ par saison. En ces temps difficiles d’un point de vue économique, l’effort du PSG est donc important, signe de sa volonté de conserver la cible de Kylian Mbappé.

… Mbappé attend lui d’autres garanties !