Mercato - OM : Longoria n’en a pas fini avec son coup de balai !

Publié le 26 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Bien que déjà très actif cet hiver, l'OM n'en a probablement pas terminé avec son mercato. Pablo Longoria espère en effet boucler encore quelques ventes.

En ce mois de janvier, Pablo Longoria ne chôme pas et répond à toutes les missions qui lui ont été fixées, notamment en ce qui concerne les ventes. Le head of football de l'OM a ainsi réussi à se séparer de Kevin Strootman, prêté au Genoa, et de Kostas Mitroglou, dont le contrat a été rompu. Deux dossiers que son prédécesseur n'avait jamais réussi à résoudre, et qui permettent de réaliser une grosse économie salariale. D'autre part, Morgan Sanson a été transféré à Aston Villa pour 16,5M€ ce qui permet de renflouer les caisses marseillaises. Et Pablo Longoria n'en a pas terminé avec son dégraissage.

Encore 4 départs espérés à l'OM ?