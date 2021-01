Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mino Raiola à l’origine de cette opération étonnante de Longoria !

Publié le 25 janvier 2021 à 14h10 par T.M.

Ce lundi, la presse italienne a annoncé que l’OM s’apprêtait à réaliser un échange avec la Juventus. Une opération dont Mino Raiola serait également au coeur.

Après Kevin Strootman et Morgan Sanson prochainement, l’OM n’en aurait pas terminé avec son opération dégraissage. En effet, d’ici la fin du mercato hivernal, d’autres départs sont attendus et Pablo Longoria serait d’ailleurs en train de boucler une nouvelle opération avec… la Juventus. Comme l’a révélé Fabrizio Romano, poussé vers la sortie à l’OM, Marley Aké s’apprêterait à rejoindre La Vieille Dame dans le cadre d’un échange avec le milieu de terrain italien de 18 ans, Franco Tongya. Et au fil des heures, on en apprend un peu plus sur cette étonnante opération.

Raiola à la baguette !

Après Fabrizio Romano, c’est Nicolo Schira qui a annoncé la future arrivée de Franco Tongya à l’OM. Selon le journaliste italien, le joueur de la Juventus serait tombé d’accord avec le club phocéen, avec qui il devrait signer un contrat jusqu’en 2025. Et visiblement, ce n’est autre que Mino Raiola, l’un des plus grands agents de la planète football, qui aurait finalisé cette arrivée de Tongya du côté de l’OM.