Mercato - OM : Longoria boucle une étonnante opération avec la Juventus !

Publié le 25 janvier 2021 à 13h00 par T.M.

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, ça s’anime à l’OM. Pablo Longoria est au travail et le « Head of Football » phocéen serait en train de boucler une affaire avec la Juventus.

Après Kevin Strootman, c’est Morgan Sanson qui va quitter l’OM dans les prochaines heures. Après avoir passé 4 ans sur la Canebière, le milieu de terrain s’apprête à rejoindre la Premier League puisqu’il devrait passer prochainement sa visite médicale avant son transfert à Aston Villa. Mais du côté de l’OM, d’autres départs sont attendus avant la clôture du marché des transferts. Selon La Provence , Nemanja Radonjic, Marley Aké, Lucas Perrin et Christopher Rocchia seraient notamment poussés vers la sortie. Et concernant Aké, une solution pourrait bien avoir été trouvée par Pablo Longoria.

Un échange avec la Juventus ?

A 20 ans, Marley Aké ne devrait donc pas rester à l’OM et en coulisses, son départ prendrait actuellement forme. Et visiblement, son avenir pourrait s’écrire… à la Juventus. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Pablo Longoria serait en train de finaliser une grosse opération avec La Vieille Dame qui verrait ainsi Marley Aké filer vers le Piémont, tandis que Franco Tongya, milieu de terrain italien de 18 ans, ferait lui le chemin inverse et viendrait ainsi renforcer l’effectif d’André Villas-Boas.