Mercato - OM : Quatre départs programmés en plus de Morgan Sanson ?

Publié le 25 janvier 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Alors que le départ de Morgan Sanson pour Aston Villa est imminent, l’OM pourrait encore perdre quatre éléments de plus qui sont poussés vers la sortie par Pablo Longoria avant la clôture du mercato hivernal.

Interrogé samedi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), André Villas-Boas confirmait le départ imminent de Morgan Sanson qui, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, va rejoindre Aston Villa : « J'ai demandé à Morgan ce matin s'il avait la tête à jouer, parce que l'offre était sur la table. Malheureusement, il a dit "Mister, honnêtement, c'est dur et difficile pour moi." Je lui ai dit que je le laisserai hors du match, la concentration l'a quitté avec l'offre d'Aston Villa ». Et cette vente, estimée à 16M€, pourrait ne pas être la dernière du mercato hivernal pour l’OM.

Radonjic, Aké, Perrin et Rocchia sur le départ