Mercato - OM : Des tensions de tous les côtés en interne pour Villas-Boas ?

Publié le 25 janvier 2021 à 11h30 par La rédaction

Après une troisième défaite consécutive de l'OM en Ligue 1 samedi, la position d'André Villas-Boas semble plus que jamais fragilisée. D'autant que l'entraîneur portugais serait en rupture avec une majeure partie de son vestiaire, ainsi que sa direction.

André Villas-Boas vit-il ses dernières heures sur le banc de l'OM ? Le poste de l'entraîneur portugais sur la Canebière est en grand danger. Les résultats de son équipe sont la principale raison du froid jeté sur son avenir à Marseille : les Phocéens restent sur trois revers de rang en Ligue 1, qui les ont fait chuter à la sixième place du classement, à égalité de points (32) avec Bordeaux, septième. L'OM n'a plus gagné depuis le 6 janvier contre Montpellier (3-1), enchaînant un match nul peu glorieux contre Dijon (0-0) à des défaites contre un relégable – Nîmes (1-2) –, un promu – Lens (0-1) – et un prétendant direct dans la course à la Ligue des Champions – Monaco (1-3). Si l'on ajoute la défaite face au PSG (1-2) lors du Trophée des Champions et un parcours tout sauf enviable en Ligue des Champions (trois points pris en six journées), considérer que la saison de l'OM a jusqu'ici été contrastée serait un euphémisme. Pour autant, d'autres raisons peuvent expliquer pourquoi André Villas-Boas est sur la sellette.

Aurait-t-il perdu son vestiaire ?

Si Steve Mandanda a assuré que les joueurs étaient toujours derrière André Villas-Boas au sortir de la défaite contre Monaco samedi, le vestiaire semble fissuré. Ainsi, la dispute entre Florian Thauvin et Dimitri Payet n'a échappé à personne après le revers contre Nîmes, mais aucun des deux joueurs n'a su élever son niveau de jeu depuis. André Villas-Boas n'a d'ailleurs pas su réagir à cette situation, préférant en plaisanter - « ils ne passeront pas leurs vacances ensemble » - plutôt que de taper du poing sur la table. À en croire L'Equipe ce lundi, les joueurs marseillais ne sont plus autant acquis à la cause de leur entraîneur qu'auparavant. Sa motivation interroge, a fortiori lorsqu'il répète à qui veut l'entendre qu' « [il] peut partir à tout moment, de [lui] -même » . Face à un entraîneur lui-même incertain concernant son avenir, les joueurs ont du mal à faire front.

Un lien rompu avec ses dirigeants ?