Mercato - OM : Mandanda vole au secours de Villas-Boas !

Publié le 24 janvier 2021 à 9h45 par A.C.

Steve Mandanda, capitaine de l’OM, s’est exprimé au sujet du soutien que bénéficie André Villas-Boas au sein du vestiaire marseillais.

Ce samedi, l'Olympique de Marseille a enregistré une quatrième défaite en autant de matchs et n’a plus remporté la victoire depuis le 6 janvier dernier, contre Montpellier (3-1). Face à l’AS Monaco, tout était pourtant bien parti. Nemanja Radonjic donnait l’avantage à l’OM et, en face, l’AS Monaco semblait moins reluisant que récemment. Pourtant, c’est un nouvel échec pour André Villas-Boas, dont l’avenir semble toujours plus flou.

« On est à fond avec lui, on sait ce qu’on lui doit »