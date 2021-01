Foot - OM

OM - Clash : Payet, Thauvin... Pierre Ménès allume André Villas-Boas !

Publié le 23 janvier 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors qu'André Villas-Boas a confirmé que la relation entre Dimitri Payet et Florian Thauvin n'est pas idyllique, Pierre Ménès n'a pas manqué de tacler le technicien de l'OM pour sa sortie qu'il considère dénuée d'intérêt.

« On a clarifié l’ambiance après le match contre Nîmes, avec cette dynamique de défaite ca n’aide pas pour améliorer l’ambiance. Je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble, mais je veux que les deux aident l’OM à atteindre nos objectifs. Et ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où il y a des tensions » . Ce vendredi, André Villas-Boas a été interrogé, en conférence de presse sur la relation qu'entretiennent Dimitri Payet et Florian Thauvin. Car, comme l’a indiqué l’ancien international français Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport , les deux joueurs de l'OM ne s'entendent plus du tout. Des informations confirmées par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, ce qui risque de ne rien arranger à la dynamique d'un groupe en perdition. Mais le moins que l'on puisse dire est que cette sortie d'André Villas-Boas n'est pas du goût de Pierre Ménès, le consultant de Canal + ne comprenant absolument pas son intérêt.

« Pour moi, c’est une faute de communication. Pourquoi confirmer ? »