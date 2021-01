Football - FC Nantes

FC Nantes : Raymond Domenech tire des premiers enseignements de ses débuts !

Publié le 17 janvier 2021 à 22h50 par La rédaction

Tenu en échec par le RC Lens ce dimanche (1-1), le FC Nantes n'a toujours pas décroché la moindre victoire sous l'ère Raymond Domenech. Le nouvel entraîneur des Canaris a d'ailleurs dressé un constat contrasté.