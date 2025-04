Zidane : La signature que personne n’a vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2021, Zinédine Zidane semble s’être éloigné du football. Si son nom est évoqué pour prendre la succession en 2026 de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, l’ancienne légende des Bleus a signé ce jeudi en tant que nouvel ambassadeur de l’enseigne « Palace Merano », réputée pour ses cures.

La Juventus, l’équipe de France… Depuis 2021 et la fin de son deuxième mandat sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane n’a plus repris de service dans le monde du football. Annoncé proche de la Juventus, son ancien club, il y a quelques années, Zidane est désormais fortement pressenti pour prendre les rênes de l’équipe de France alors que Didier Deschamps a annoncé son départ à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Après Alpine, Zinédine Zidane de nouveau ambassadeur !

En attendant, le Ballon d’Or 1998 reste présent dans le paysage médiatique. En février 2023, Zinédine Zidane avait notamment été nommé ambassadeur d’Alpine, constructeur automobile français et disposant d’une écurie de Formule 1. Ce jeudi, c’est de l’enseigne Palace Merano que la légende française est devenue l’ambassadeur. Connu pour ses cures détox, cette enseigne accueille donc Zinédine Zidane, elle qui avait été mise en avant il y a plusieurs années par Victoria Beckham.

Le Français va représenter Palace Merano

« Je viens au Palace Merano au moins deux fois par an pendant une semaine, 10 jours, en famille ou avec mes proches. À chaque fois que j’arrive ici, je suis dans un autre monde. Je recharge les batteries et j’ai l’impression d’être une autre personne quinze jours après », a confié Zinédine Zidane dans un communiqué publié par l’institution. « Dans ce rôle d’ambassadeur, Zinédine Zidane ne se limite pas à incarner l’image du Palace Merano ; il s’y engage avec exigence et discernement, en partageant son regard, ses précieux conseils et son expérience au service des nouveaux axes de réflexion menés autour des programmes. Sa collaboration s’inscrit naturellement dans la continuité des valeurs portées par le Palace Merano. »