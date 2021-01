Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Milik déjà critiquée en interne ?

Publié le 25 janvier 2021 à 9h10 par G.d.S.S. mis à jour le 25 janvier 2021 à 9h12

Alors que l’OM vient de boucler l’arrivée d’Arkadiusz Milik, certains en interne se sont étonnées d’une telle opération financière avec l’état actuel des caisses du club phocéen.

Une petite révolution se prépare en interne à l’OM ! En effet, Pablo Longoria envisagerait d’instaurer, dès la saison prochaine, un système de salary-cap en interne pour davantage maitriser la masse salariale du club phocéen, un procédé qu’il avait déjà utilisé par le passé à direction sportive du FC Valence. En attendant, l’OM vient de boucler l’arrivée d’Arkadiusz Milik en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de Naples, et le buteur polonais percevra un salaire compris entre 3M€ et 3,5M€ par an, ce qui surprendrait en interne…

L’arrivée de Milik a surpris à l’OM