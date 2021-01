Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan précis pour Edin Dzeko ?

Publié le 25 janvier 2021 à 7h45 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté de l’AS Roma, Edin Dzeko pourrait être une occasion pour le PSG en cette fin de mercato hivernal.

Entre Edin Dzeko et l’AS Roma, ce serait fini. La presse italienne assure que le rupture serait totale entre le capitaine romain et son entraineur, Paulo Fonseca. Face à La Spezia lors de la dernière journée de Serie A (4-3), Dzeko n’était d’ailleurs même pas dans le groupe ! Ainsi, il devrait quitter Rome en ce mois de janvier et en Italie on assure qu’il aurait été proposé au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur le coup, puisque la Juventus et l’Inter auraient également flairé le bon coup.

La Juventus prête à foncer sur Dzeko