Mercato - PSG : Edin Dzeko aurait tranché pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2021 à 20h10 par A.D.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko aurait été placé sur la liste des transferts de l'AS Rome. Alors qu'il serait suivi par plusieurs clubs, dont le PSG, le buteur bosnien voudrait tout de même rester chez les Giallorossi.

Alors qu'il y aurait une rupture totale entre Edin Dzeko et Paulo Fonseca, l'AS Rome compterait se séparer de son buteur bosnien. Dans cette optique, les Giallorossi auraient décidé de placer Edin Dzeko sur le marché. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.it , plusieurs clubs européens, dont le PSG, seraient prêts à profiter de la situation pour récupérer l'attaquant de 34 ans. Mais qu'en pense Edin Dzeko lui-même ?

Edin Dzeko voudrait rester à l'AS Rome