Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen pourrait plomber ce nouveau dossier de Leonardo !

Publié le 24 janvier 2021 à 14h45 par A.D.

Alors que le PSG aurait coché le nom d'Edin Dzeko, ce nouveau dossier pourrait déjà se compliquer pour Leonardo et notamment à cause d'un certain Christian Eriksen.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko pourrait quitter l'AS Rome dans un avenir proche. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer le PSG. En effet, selon les dernières informations de Calciomercato.it , Leonardo serait prêt à profiter de la situation du Bosnien pour l'offrir à Mauricio Pochettino. Toutefois, les plans du directeur sportif du PSG pourraient être plombés par la Roma.

Un échange Dzeko-Eriksen ?