Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est chaud pour Edin Dzeko !

Publié le 24 janvier 2021 à 0h15 par A.C.

Capitaine de l’AS Roma, Edin Dzeko pourrait être une occasion à saisir pour Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Le prêt de Moise Kean est un véritable succès. L’Italien a rapidement trouvé sa place au Paris Saint-Germain et semble s’entendre à merveille avec Kylian Mbappé et Neymar sur le terrain. Mais son prêt ne comporte aucune option d’achat et Kean devrait donc quitter le PSG à la fin de la saison, pour retrouver son club d’Everton. Ainsi, Leonardo pourrait se tourner vers une autre option et en Italie on parle notamment d’Edin Dzeko. Vétéran de l’attaque, le capitaine de l’AS Roma serait en froid avec son entraineur et un départ au cours de ce mercato hivernal serait plus que probable.

Dzeko placé sur la liste des transferts par la Roma