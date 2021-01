Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Eriksen !

Publié le 23 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

Convoité par le PSG, l'un des principaux acteurs de ce mercato hivernal, Christian Eriksen, va finalement rester à l'Inter Milan.

Arrivé à l'Inter Milan contre la somme de 20M€ il y a un an, Christian Eriksen n'a jamais su trouvé sa place chez les Nerazzuri . Cette saison, il a été limité à seulement neuf petites apparitions en Serie A. Alors que son contrat avec le club italien ne prendra pas fin avant juin 2024, l'international danois a cherché une porte de sortie tout l'hiver. Plusieurs équipes, dont le PSG, se sont intéressées à son profil, mais il semblerait qu'au final, aucune équipe ne soit en mesure de rafler la mise...

Aucune offre suffisante pour Eriksen ?