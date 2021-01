Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Dzeko !

Publié le 23 janvier 2021 à 23h10 par A.C.

Paulo Fonseca, coach de l’AS Roma, s’est exprimé au sujet de la situation d’Edin Dzeko. Le capitaine romain est notamment annoncé dans le viseur du PSG.

Après Alejandro Gomez à l’Atalanta, un autre capitaine de Serie A semble en froid avec son club. Il s’agit d’Edin Dzeko, star de l’AS Roma depuis plusieurs années, qui a été écarté par le coach Paulo Fonseca. D'après les informations de Il Corriere dello Sport , la rupture serait totale entre Dzeko et son entraineur, qui ne l’a d’ailleurs pas convoqué pour la rencontre de ce samedi face à La Spezia (4-3). Ainsi, Calciomercato.it a annoncé que les agents de Dzeko auraient commencé à ratisser le marché pour lui trouver un nouveau club et l’auraient notamment proposé au Paris Saint-Germain. En effet, si Mauro Icardi est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Moise Kean n’est que prêté et pourrait retrouver Everton à la fin de la saison.

« Dzeko ? Je ne travaille que dans l’intérêt de la Roma, rien de plus »