Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Dzeko ?

Publié le 25 janvier 2021 à 12h45 par A.D.

En froid avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko aurait été placé sur le marché par la direction de l'AS Rome. Alors qu'il serait suivi de près par plusieurs clubs européens, dont le PSG, l'international bosnien ne devrait pas partir lors de cette fenêtre de transferts. Doté d'un gros salaire et déterminé à rester à Rome, Edin Dzeko pourrait finir la saison avec les Giallorossi avant de changer de club l'été prochain.

Alors qu'Edin Dzeko et Paulo Fonseca n'arriveraient plus à se supporter, la direction de l'AS Rome aurait été contrainte de faire un choix entre son buteur et son entraineur. Dans cette optique, les Giallorossi auraient placé l'international bosnien sur leur liste de transferts. Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 1er février, plusieurs clubs pourraient tenter de récupérer Edin Dzeko. En effet, le PSG, l'Inter, la Juventus et bien d'autres clubs étudieraient la possibilité de s'offrir l'attaquant de 34 ans. Malgré tout, l'AS Rome pourrait être contrainte de conserver son numéro 9 jusqu'à la fin de la saison.

Un départ l'été prochain pour Edin Dzeko ?