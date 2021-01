Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange XXL impliquant deux cibles de Leonardo ? La réponse !

Publié le 25 janvier 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que le PSG ciblerait Eriksen et Dzeko pour se renforcer cet hiver, le club parisien fait face à une concurrence rude, notamment de l’Inter Milan. En effet, le club milanais avait pour intention de jouer un vilain tour à Leonardo concernant ces deux joueurs, mais l’opération pourrait finalement ne pas aboutir.

Sur ce mercato hivernal, Leonardo explore plusieurs pistes pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Il y a quelques semaines, le10sport.com vous révélait que le PSG avait fait de Dele Alli sa priorité au milieu de terrain, au détriment de Christian Eriksen. Mais ce n’est pas pour autant que le club parisien s’est désintéressé du Danois. Le technicien argentin n’a pas tiré un trait définitif sur le joueur qu’il a eu sous ses ordres chez les Spurs. L’Inter pencherait de son côté en faveur d'un départ puisque le joueur touche un salaire assez conséquent pour n’être utilisé que comme un remplaçant. Ainsi, la direction lombarde aurait une idée en tête. En effet, Antonio Conte aurait demandé à sa direction de lui trouver une doublure à Romelu Lukaku, et l’Inter aurait jeté son dévolu sur Edin Dzeko, l’attaquant de l'AS Roma. qui figurerait également sur les tablettes de Leonardo. Ainsi, un échange de joueurs serait possible entre les deux écuries, chose qui compliquerait grandement les plans du PSG. Seulement voilà, pour l'instant, cette opération ne serait pas encore d'actualité...

