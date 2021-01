Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait quoi faire pour prolonger Kylian Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 6h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois déjà, Leonardo discute pour prolonger Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG a admis être en pleine réflexion, la clé serait connue pour obtenir l’accord du Français.

Pour la première fois, Kylian Mbappé a publiquement évoqué son avenir. Alors que les interrogations sont nombreuses concernant une prolongation au PSG ou un départ, le Français a expliqué n’avoir toujours pas tranché. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », a ainsi fait savoir Mbappé.

Mbappé pose ses conditions !