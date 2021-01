Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du club se positionne pour la succession de Leonardo !

Publié le 25 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Directeur sportif de Sao Paulo, Raï pourrait quitter le club brésilien prochainement. Et l'ancien numéro 10 du PSG n'écarte aucun option pour son avenir.

Revenu au poste de directeur sportif du PSG en 2019, Leonardo ne ferait pas l'unanimité en interne. « Je ne suis pas persuadé que Leonardo reste très longtemps au club. C’est ce que lui dit en off à tous ses potes journalistes. "Je ne suis là que de passage, je n’ai pas les pouvoirs." (…) Il est détesté par 80% des employés, et je suis gentil. Je ne suis pas persuadé qu’il reste très longtemps parce que les Qataris ne le laissent pas faire une seule opération sans le surveiller », révélait Romain Molina à ce sujet. Par conséquent, la succession de Leonardo pourrait prochainement faire parler. Et dans cette optique, le nom de Raï pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène. Légende du PSG, l'ancien numéro 10 du club parisien est actuellement directeur sportif de Sao Paulo, mais il n'écarte pas un départ et ne ferme pas la porte à un retour à Paris.

Raï ne ferme pas la porte au PSG