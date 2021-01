Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le PSG et le Real, Pierre Ménès a tranché pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 24 janvier 2021 à 16h15 par D.M.

Alors que Kylian Mbappé s’est prononcé ce vendredi sur son avenir au PSG, Pierre Ménès lui a glissé un précieux conseil.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive ce vendredi face à Montpellier, Kylian Mbappé s’est présenté devant la presse après la rencontre et a accepté d’évoquer son avenir au PSG : « Bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ». Leonardo aurait entamé des discussions avec l’international français, qui ne resterait pas insensible aux appels du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé est à la croisée des chemins et devrait prochainement prendre une décision qui pourrait influer grandement la suite de sa carrière.

« Vu la situation économique, il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens de s’offrir Mbappé »