Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Solskjaer ouvre la porte à Longoria pour Lingard !

Publié le 24 janvier 2021 à 15h15 par D.M.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer aurait donné son feu vert pour le prêt de Jesse Lingard. L’OM serait intéressé par l’international anglais, en manque de temps dans son club.

Comme indiqué par le10sport.com, les négociations se sont accélérées ces derniers jours entre Aston Villa et l’OM au sujet de l’avenir de Morgan Sanson. Et à en croire les informations de Sky Sports , les deux clubs seraient tombés d’accord autour d’un transfert à 17,5M€. Alors que le milieu de terrain passera sa visite médicale dans les prochaines heures, Pablo Longoria aurait commencé à explorer le marché afin de dénicher un remplaçant. Le dirigeant de l’OM voudrait mettre la main sur un profil plus offensif et aurait ciblé Jesse Lingard selon les informations d’ ESPN .

Solskjaer donne son feu vert pour le prêt de Lingard