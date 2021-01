Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à prendre une décision radicale avec Mbappé !

Publié le 24 janvier 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que Leonardo fait actuellement tout pour voir Kylian Mbappé prolonger au PSG, un départ du Français durant le prochain mercato estival ne serait clairement pas à exclure.

Depuis plusieurs semaines déjà, le feuilleton Kylian Mbappé fait énormément parler. Les questions sont nombreuses et pour la première fois, le joueur du PSG s’est exprimé concernant son avenir. Prolongera, ne prolongera pas ? Ce vendredi, après la rencontre face à Montpellier, Mbappé a expliqué être en pleine réflexion : « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ».

Une prolongation ou un transfert !