Mercato - PSG : Leonardo mal embarqué pour Mbappé ?

Publié le 24 janvier 2021 à 7h45 par A.C.

La tâche ne s’annonce pas vraiment facile pour Leonardo, qui souhaite absolument prolonger Kylian Mbappé au PSG.

Avec Neymar, il est l’un des meilleurs joueurs au monde. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Kylian Mbappé, qui comme son compère de l’attaque est sous contrat jusqu’en 2022. Récemment interrogé sur son avenir, l’attaquant du PSG s’est montré évasif, faisant part de son attachement au club, mais sans jamais vraiment parler clairement de son avenir. Du côté du PSG on avance avec précaution, même si Leonardo a tenté un coup de bluff récemment. « On n'est pas à les supplier. Resteront ceux qui veulent vraiment rester » a expliqué le directeur sportif du PSG. « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux ». Une façon de mettre Mbappé dos au mur...

Mbappé est en position de force