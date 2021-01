Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Aouchiche et Kouassi, Leonardo a évité une autre catastrophe !

Publié le 24 janvier 2021 à 6h30 par T.M. mis à jour le 24 janvier 2021 à 7h22

Durant l’été, le PSG a perdu gros avec les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Mais sans Leonardo, cela aurait pu être pire.

Depuis plusieurs saisons désormais, le PSG est touché par un terrible exode de ses jeunes pépites. Et l’été dernier encore, le club de la capitale a été frappé de plein fouet. En effet, deux des plus grands talents parisiens ont fait leurs valises. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi ont préféré quitter le PSG et signer leur premier contrat pro ailleurs, à l’ASSE et au Bayern Munich. La fuite des talents se poursuit donc dans la capitale, mais elle aurait pu être encore plus importante.

Le PSG a retenu un talent !