Mercato - Barcelone : Cet international français a joué un mauvais tour au Barça…

Publié le 24 janvier 2021 à 5h45 par T.M.

Alors que Lucas Digne brille désormais sous le maillot d’Everton, pour l’international français, sa carrière aurait très bien pu continuer au FC Barcelone.

A 27 ans, Lucas Digne a déjà eu une carrière bien mouvementée. En effet, l’international français a connu 4 championnats, passant notamment par le LOSC, le PSG, le FC Barcelone, l’AS Rome. Et depuis 2018, c’est à Everton qu’il évolue et pour Digne, tout se passe très bien en Premier League, réalisant de très belles prestations chez les Toffees. Doublure de Jordi Alba au Barça, le Français a donc fait le bon choix en rejoignant le nord de l’Angleterre. Un choix qu’il ne regrette en aucun cas et ce même s’il avait la possibilité de continuer avec les Blaugrana.

« Ce n'était pas facile de quitter le Barça »