Mercato - PSG : Pochettino est déjà validé par une star du projet QSI !

Publié le 24 janvier 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Nommé cet hiver en lieu et place de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino semble avoir conquis un certain Kylian Mbappé dans le vestiaire.

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe le 24 décembre lorsque l’information avait été révélée, et alors que le PSG avait largement dominé Strasbourg la veille en championnat (4-0) : Thomas Tuchel a été limogé par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, remplacé quelques jours plus tard par Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur de Tottenham doit donc faire face à un gros challenge au PSG, mais ses méthodes semblent avoir déjà convaincu les membres du vestiaire comme Kylian Mbappé.

« Ça commence bien »