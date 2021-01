Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est dans le flou total pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé a reconnu être en pleine réflexion pour son avenir. Et pour cause, la presse espagnole explique qu'il commencerait à douter du projet du Real Madrid.

Prolongera ou prolongera pas ? C'est la question qui agite l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG prend fin en juin 2022. Et sa réponse au micro de Canal+ ne va pas aider à répondre à toutes les questions. « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », confiait-il.

Les doutes de Mbappé