Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler une opération totalement inattendue !

Publié le 26 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à dégraisser l'effectif de l'OM, Pablo Longoria a bouclé un improbable échange entre Marley Aké et Franco Tongya, jeune milieu de terrain de la Juventus.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria est au four et moulin, et coche un à un les objectifs qui lui avaient été fixés par sa direction. En terme de recrutement, l'OM a ainsi enrôlé un latéral droit avec l'obtention du prêt de Pol Lirola, et surtout un avant-centre grâce à l'arrivée d'Arkadiusz Milik, prêté par Naples. Du côté des départs aussi Pablo Longoria n'a pas chômé puisque la masse salariale a largement été allégée grâce à la rupture du contrat de Kostas Mitrolglou ainsi qu'au prêt de Kevin Strootman au Genoa. Enfin, grâce à la vente de Morgan Sanson, qui rejoint Aston Villa pour 16,5M€ environ, les caisses de l'OM ont été renflouées. Mais ce n'est pas fini.

Vers un échange Aké-Tongya ?