Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti a tranché pour son avenir !

Publié le 26 janvier 2021 à 7h30 par D.M.

Alors que sa situation suscite des interrogations, Samuel Umtiti serait déterminé à retrouver sa place au FC Barcelone et voudrait éviter les rumeurs sur son avenir.

Eloigné des terrains depuis de nombreux mois en raison d’une blessure au genou, Samuel Umtiti a fait son retour dans l’effectif de Ronald Koeman en décembre dernier. Le défenseur central reste même sur deux titularisations d’affilées en championnat et semble bien revenir. Pourtant, sa place au FC Barcelone reste menacée. Sport indiquait il y a quelques jours que Samuel Umtiti pourrait être prêté lors de ce mercato hivernal. Mais alors qu’il tente de regagner sa place de titulaire en défense centrale, le champion du monde ne voudrait pas entendre parler de départ.

Umtiti veut s’imposer au FC Barcelone