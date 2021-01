Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les signes d’un futur départ de Kylian Mbappé…

Publié le 26 janvier 2021 à 6h00 par T.M.

Si Leonardo négocie actuellement la prolongation de Kylian Mbappé, un départ n’est clairement à écarter. Et aujourd’hui, plusieurs indices pourraient laisser penser à un futur départ du Français.

Kylian Mbappé s’est pour la première fois exprimé concernant sa situation et son avenir au PSG. Et alors que les interrogations sont nombreuses, le Français est actuellement en pleine réflexion à propos de la décision à prendre. Prolonger ou partir ? Que choisira Mbappé ? En coulisse, Leonardo ferait tout pour offrir un nouveau contrat à son joyau. Néanmoins, un départ ne serait pas à écarter. En effet, L’Equipe expliquait dernièrement que cette idée commencerait à faire son chemin au sein du club de la capitale.

Le PSG planifie déjà le départ de Mbappé ?