Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti prêt à prendre une grande décision ?

Publié le 21 janvier 2021 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone, bien que Samuel Umtiti ait notamment montré de belles choses face à Grenade notamment, compterait toujours se séparer du champion du monde cet hiver en prêt. Mais ce dossier est plutôt délicat.

« C'était son premier match complet depuis longtemps, et je crois qu'il a bien joué. Derrière Sergio (Busquets), il a fait beaucoup de passes verticales, ça me plaît beaucoup. On n'avait ni Lenglet ni Araujo, et Umtiti, comme Oscar (Mingueza), a montré qu'il a sa place dans cette équipe ». Suite à la large victoire du FC Barcelone face à Grenade le 9 janvier dernier, Ronald Koeman tirait son chapeau à Samuel Umtiti en conférence de presse. L’entraîneur du Barça saluait alors la belle performance du champion du monde tricolore qui n’a pas eu de répit ces derniers mois en enchaînant les pépins physiques. Un départ d’Umtiti était d’ailleurs évoqué lors du dernier mercato estival. Finalement, le défenseur du FC Barcelone est resté en Catalogne, mais pour combien de temps ? Sous contrat jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti ferait tout sauf l’unanimité au Barça qui compterait toujours se séparer de lui malgré les éloges de Koeman.

Umtiti et le Barça d’accord pour un prêt, mais…