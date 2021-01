Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real… Une grande surprise à prévoir pour Sergio Ramos ?

Publié le 26 janvier 2021 à 21h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Ramos donnerait toujours sa priorité au Real Madrid, mais d’autres clubs resteraient à l’affût, notamment le Bayern Munich.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour prolonger. Le défenseur central de 34 ans est donc libre de négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, mais le principal intéressé espérerait encore renouveler avec le Real Madrid selon les dernières informations en provenance d’Espagne. Ainsi, le capitaine merengue ne discuterait avec aucun prétendant pour l’heure, même si le PSG resterait à l’affût et serait enclin à lui proposer un énorme contrat pour le convaincre de rallier le Parc des Princes, mais d’autres mastodontes seraient positionnés.

Et si le Bayern Munich lançait son offensive ?