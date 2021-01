Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Ramos… Le vestiaire est catégorique pour l’avenir de Zidane !

Publié le 26 janvier 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que les dernières contreperformances du Real Madrid ont placé Zinedine Zidane dans une situation inconfortable pour son avenir, les joueurs merengue ne voudraient pas entendre parler d’un changement d’entraîneur au club.

Zinedine Zidane vit décidément une saison bien compliquée. Menacé en fin d’année en raison des mauvais résultats du Real Madrid, l’entraîneur français avait finalement sauvé sa peau grâce à la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais les éliminations successives du club en Supercoupe d'Espagne puis en Coupe du Roi ont ravivé les doutes sur la capacité de Zidane à pouvoir relancer le Real Madrid. Pour l’heure, l’ancien numéro 10 ne serait pas menacé, mais la tendance pourrait être radicalement différente à l’issue de la saison, alors que Zidane reste sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais dans le vestiaire madrilène, on refuse d’envisager le départ du Français.

Le vestiaire du Real Madrid uni avec Zidane