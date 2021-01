Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, départ… Un énorme coup de pression envoyé par Mbappé au Real Madrid ?

Publié le 26 janvier 2021 à 11h45 par B.C.

Vendredi, Kylian Mbappé est sorti du silence pour évoquer son avenir avec le PSG. Et au Real Madrid, les déclarations de l’attaquant tricolore auraient été prises très au sérieux…

Très discret jusqu’à maintenant, Kylian Mbappé est sorti de son silence vendredi soir après la belle victoire du PSG contre Montpellier (4-0). Alors que son avenir est incertain, l’international français a indiqué qu’il était en pleine réflexion pour son avenir. « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne », a confié Mbappé au micro de la chaîne Téléfoot . Une déclaration que chacun interprète à sa manière, et chez les dirigeants du Real Madrid, on estime que ce message leur était destiné.

« Au Real Madrid, ils pensent que Mbappé a envoyé un message »